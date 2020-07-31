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Telegram подаёт антимонопольную жалобу против магазина Apple App Store в Евросоюзе

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Пока на Западе разворачивается увлекательное действо в виде антимонопольных слушаний против глав крупнейших компаний Facebook, Apple, Amazon и Google, намного более скромный на их фоне сервис Telegram ищет справедливости в Евросоюзе. Здесь была подана антимонопольная жалоба на магазин приложений Apple App Store. Под вопрос ставится его работа с разработчиками сторонних приложений.

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Пока глава Apple Тим Кук отбивается от вопросов в США, в Европе его компанию обвиняют в нечестном контроле над приложениями и сервисами, которые распространяются через магазин. Telegram утверждает, что Apple должна позволить пользователям скачивать программное обеспечение не только из магазина App Store. Ранее на этой неделе основатель сервиса Павел Дуров в блоге написал, что компания несправедливо забирает у разработчиков приложений 30% дохода.

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Apple объясняет это расходами на поддержание работы магазина. Дуров считает, что на это хватило бы десятков миллионов долларов, тогда как Apple зарабатывает на сторонних приложениях миллиарды. В 2019 году доход магазина составил $519 млрд., Apple от этой суммы получила 14-15%.

На Android можно ставить приложения из сторонних источников, но на iOS это запрещено. Жалоба Telegram является далеко не первой. Производители приложений вроде Spotify, Epic Games, Rakuten также недовольны слишком крупной долей Apple и отсутствием альтернатив при распространении программ. В июне Еврокомиссия начала антимонопольное расследование относительно платёжного сервиса Apple Pay и распространения приложений на iOS. Такое расследование может длиться не один год.

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