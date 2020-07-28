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Microsoft поставит Windows 10 May 2020 Update на компьютеры с истекающим сроком поддержки

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Microsoft использует процедуру поэтапного распространения обновление системы Windows 10. Так она может выявлять и устранять возможные конфликты с аппаратным и программным обеспечением, чтобы от них пострадали минимум пользователей. На большинство компьютеров последняя версия May 2020 Update ещё не установлена. Компания начинает ставить её на компьютеры, на которых в ноябре поддержка Windows 10 будет прекращена.

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Последняя версия Windows 10 содержит немало полезных новшеств. Это облачное восстановление, улучшенное управление памятью, индексация поиска, улучшения в работе нескольких мониторов с Display Driver Model (WDDM) 2.7. Появилась поддержка 10-го поколения процессоров Intel Comet Lake и AMD Ryzen 4000.

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Вместе с этим есть новые баги, некоторые из которых до сих пор не были закрыты. Переменная частота обновления монитора не работает на встроенной графике Intel, есть проблемы с драйверами Bluetooth Realtek при подключении множества устройств и аудиодрайверами Conexant ISST/Synaptics, а также с видеокартами Nvidia на версии драйверов 358.00 и более старых.

Именно поэтому пользователям приходится ждать автоматической установки обновления неделями и месяцами. При помощи алгоритмов машинного обучения для установки обновления будут выбираться компьютеры, где версия Windows 10 скоро перестанет поддерживаться. Скорее всего, эта версии Windows 10 1709 и 1809.

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