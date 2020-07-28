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Mozilla выпустила последнее обновление для старого Firefox на Android

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Компания Mozilla представила последнее обновление нынешней версии браузера Firefox для операционной системы Android. Следующее обновление примерно через месяц принесёт с собой новый браузер, который будет использоваться в системе вместо прежнего. Он известен под кодовым названием Fenix, но финальный вариант будет называться Firefox. Его разработка длилась больше года и Mozilla по сей день продолжает добавлять функциональные возможности.

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На ПК сейчас номер версии Firefox 79, а на Android Firefox 68. Он был представлен 9 июля 2019 года и с тех пор получает только обновления для закрытия багов. Новая версия Firefox будет работать над GeckoView и должна стать быстрее. Переработан внешний вид браузера по сравнению с Firefox 68.

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В новой версии будет ограниченный выбор расширений для установки. Это даст возможность протестировать их и убедиться в правильной работе на мобильных устройствах. С другой стороны, пользователи могут остаться без нужных им расширений.

В настоящее время в магазине приложений Google Play Store для установки доступны Firefox Nightly и Firefox Beta. Финальный вариант браузера ожидается в августе.

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