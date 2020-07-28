Microsoft анонсировала новую опцию диагностики данных в Windows 10
Телеметрия в операционной системе Windows 10 является противоречивой темой. Многие обвиняют Microsoft в сборе слишком большого объёма информации с пользовательских устройств. Компания утверждает, что они необходимы для нормального функционирования Windows 10 и разрешения возникающих проблем в максимально сжатые сроки. Под напором недовольных пользователей разработчики в своё время добавили дополнительные элементы управления собираемые данными.
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Что касается организаций, им Microsoft при установке Windows 10 прежде давала два варианта. Первый вариант заключался в том, что Microsoft самостоятельно управляет сбором данных. Второй вариант полностью отключает сбор диагностических данных и Windows 10 не отправляет в Microsoft никакую информацию.
Теперь компания экспериментирует с третьим вариантом. Организации сами смогут решать, какие данные отправлять в Microsoft. Пока это только предварительная функция, публичного распространения ещё не было.
Microsoft обещает прозрачность и внедрение новой опции является ещё одним шагом в её сторону. Пользователи получат инструменты для управления, экспорта и удаления данных.
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Что касается потребительских версий Windows 10, здесь есть две опции: базовая и полная отправка информации. В первом случае отправляется информация об устройстве, его настройках и возможностях, работает ли оно правильно. Во втором случае отправляется вся возможная информация, в том числе о посещаемых сайтах и использовании приложений и функций, активности устройства, расширенный отчёт об ошибках.
Пользователи не могут полностью отключить сбор телеметрии, по крайней мере через настройки самой Windows. Есть специальные приложения для этого или можно использовать редактирование реестра. Можно смотреть собираемые данные при помощи Diagnostic Data Viewer и в системе есть возможность удалить собранные данные.
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