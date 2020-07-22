В недалёком будущем Word и Excel могут значительно измениться внешне
Компания Microsoft собирается изменить внешний вид офисных приложений пакета Microsoft 365. Ленточный интерфейс существует ещё с версии Office 2007, но скоро его может сменить адаптивная перемещаемая панель. Её содержимое будет зависеть от того, как пользователь работает с программой. Microsoft уверена, что это более практичный подход по сравнению с нынешним.
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Компания продемонстрировала свою новую концепцию интерфейса сервиса приложений Office 365, который недавно был переименован в Microsoft 365. В его состав входит Word, Excel, PowerPoint и некоторые другие приложения. Взаимодействие пользователей с интерфейсом изменится. Он должен стать более простым и минималистичным, а заодно пригодным для работы как на компьютерах и ноутбуках, так и на смартфонах и планшетах.
Отвечающий за дизайн вице-президент Microsoft Джон Фридман говорит о важности цветового оформления интерфейса. Сейчас цвет окна зависит от запущенного приложения, но в будущем цвет будет один, а заголовок будет содержать иконку программы.
Кроме цвета, изменят ленточный интерфейс. Это панель инструментов наверху, которая разделяется на вкладки в зависимости от функциональности команд в них. С момента внедрения этого интерфейса и до появления Office 2019 два года назад он значительно изменился, но концепция осталась прежней.
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Теперь Microsoft собирается сделать панель инструментов проще. Содержимое панели будет меняться в зависимости от приложения и работы пользователей, её можно будет передвигать по экрану.
Всё это делается ради удобства работы с приложениями Office на разных системах. Во времена создания Office 2007 персональные компьютеры ещё не имели конкурентов в виде смартфонов и планшетов. Новая панель должна ускорить доступ к необходимым командам плюс всегда на видном месте будет поиск.
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Работа над новым интерфейсом ведётся уже сейчас, но сроки его появления не называются. Ближайшие изменения ожидаются в следующие пару лет, но крупные изменения потребуют больше времени.
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Всё вышесказанное относится к облачному сервису Microsoft 365. Ничего не говорится о том, собирается ли компания менять интерфейс локальных приложений Office.
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