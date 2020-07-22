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Windows 10 является не единственным программным продуктом, над которым Microsoft сейчас активно работает. В частности, в разработке находится облачный сервис Cloud PC, хотя название может быть не окончательным. С его помощью можно будет превратить ноутбуки и настольные компьютеры в тонкие клиенты. Система будет транслироваться на них из облака вместе со всеми нужными приложениями.

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Локальную версию Windows 10 или более ранние версии это не заменит. Cloud PC скорее будет дополнять их.

Информация появилась благодаря анализу вакансий в Microsoft. Компании требуется человек, который будет руководить проектом Cloud PC. Вкратце описывается этот сервис.

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Его основой является виртуальный рабочий стол Windows. Преимуществом такого решения для компаний должна стать простота и масштабируемость. Будет задействована платформа Microsoft Azure. Также здесь будет поддержка сервиса Office 365. Пока неясно, собирается ли Microsoft обеспечить работу программ от сторонних производителей. Также ничего не говорится про то, нужно ли устанавливать какое-то программное обеспечение на компьютеры локально, чтобы сервис мог работать на них. Цены пока не называются, но они могут быть фиксированными, чего нельзя сказать про другие облачные сервисы Microsoft. Релиз Cloud PC ожидается не раньше чем через год, первые пользователи у него появятся будущей весной.

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Идея о системе Windows по подписке существует не первый год. Ещё в 2014 году были слухи относительно Windows 365, но Microsoft их опровергла. После этого в 2016 году появилась подписка на Windows 10 Enterprise. В 2018 году запущен сервис Microsoft Managed Desktop (MMD) с подпиской. Здесь клиенты получают настроенные устройства на Windows 10, Microsoft занимается их развёртыванием и управлением, в том числе обновлением. Поначалу это были только компьютеры Microsoft Surface, потом к ним добавили модели HP и Dell.