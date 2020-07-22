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Анонсирован смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865 Plus

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Перед ежегодным мероприятием в августе компания Samsung представила разновидность смартфона Galaxy Z Flip с поддержкой стандарта связи 5G. Базовый вариант гибкого смартфона впервые был анонсирован ранее в этом году наряду с семейством Galaxy S20.

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Galaxy Z Flip 5G обладает двумя заметными отличиями от версии 4G. В первую очередь это процессор Snapdragon 865 Plus, а во вторую сами сети 5G. Правда, их поддержка ограничена полосами частот ниже 6 ГГц, сети mmWave 5G не поддерживаются. Это означает, что по сравнению с версией смартфона для сетей LTE прирост скорости доступа в интернет может составить 20-30%. Гигабитные скорости доступа есть только в сетях mmWave 5G.

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Два этих изменения привели к росту стоимости. Новый аппарат будет примерно на $70 дороже по сравнению с версией 4G. Цена на него составит $1450. Во всех остальных аспектах смартфон не отличается от своего предшественника. У него тот же внешний вид, основная камера 12 Мп и передняя 10 Мп, 8 Гб оперативной памяти, хранилище 25 Гб, та же батарея с невзрачной ёмкостью 3300 мАч. Появится два новых цветовых варианта: серый и бронзовый.

Samsung внесла изменения в программное обеспечение в режим Flex. Теперь аппарат можно поворачивать под большим числом углов. Это относится в том числе к работе приложений YouTube и Камера. Продажи этого смартфона начнутся 7 августа.

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