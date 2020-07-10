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Не так много времени осталось до релиза финального варианта операционной системы Android 11. В преддверии этого события Google представила некоторую статистику по текущей версии Android 10. Сказано, что темпы распространения Android 10 оказались выше, чем у предыдущих версий Android. Благодарить за это нужно различные усилия разработчиков при создании предыдущих версий, которые помогли увеличить скорость распространения.

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В частности, проект Treble был одним из первых для борьбы с фрагментацией Android. Он появился в Android 8 и разделил систему на две части, позволяя Google и производителям устройств обновлять эти части независимо и не ждать друг друга. В результате темпы распространения Android 9 выросли в 2,5 раза. С тех пор каждое устройство с установленными сервисами Google совместимо с Treble.

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Были и другие усилия, такие как публикация Generic System Images (GSIs) для обеспечения совместимости приложений и работа с производителями для выпуска предварительных версий Android для разработчиков на их устройствах. В результате темпы распространения Android 10 выросли ещё в 1,5 раза. Проект Mainline принёс возможность обновлять ключевые компоненты операционной системы через магазин приложений. Это позволило выпускать обновления безопасности независимо от обновлений операционной системы в целом. Потребовалось 5 месяцев после релиза Android 10, чтобы система была установлена на 100 млн. устройств. Это на 28% быстрее по сравнению с Android 9.

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Теперь Google добавила ещё 9 компонентов, которые можно обновлять через магазин Play Store. Компания работает над Generic Kernel Image (GKI), изолируя код на уровне ядра. Это позволит повысить скорость распространения обновлений безопасности и позволит им работать со всеми Android-устройствами. Также ведётся работа над системой обновлений Virtual A/B, чтобы можно было обновлять устройства незаметно для пользователей.