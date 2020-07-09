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Стали известны почти все характеристики 12-дюймового планшета Samsung Galaxy Tab S7+

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Samsung запланировала мероприятие Galaxy Unpacked на 5 августа, то есть осталось меньше месяца. Кроме очередного поколения смартфонов Galaxy Note там может появиться версия гибкого смартфона Galaxy Z Flip с поддержкой стандарта 5G и следующее поколение Galaxy Fold.

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Кроме того, ожидается появление двух новых планшетов под названиями Galaxy Tab S7 и S7+. Стали известны характеристики второго из них. У него будет экран с диагональю 12,4 дюйма на уровне крупного варианта iPad Pro. Разрешение составляет 2800 х 1752 пикселей. Считалось, что экран получит частоту обновления 120 Гц, но на этот раз такая информация отсутствует. Внутри экрана будет сканер отпечатков пальцев, поддерживается стилус S Pen.

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Ранее говорилось об использовании анонсированного вчера процессора Snapdragon 865+. Будут версии с поддержкой стандартов связи LTE и 5G (ниже 6 ГГц). Объём оперативной памяти составит 6 или 8 Гб, хранилище 128 или 256 Гб, можно будет установить карту памяти microSD. Ёмкость батареи 10090 мАч, быстрая подзарядка отсутствует.

Камеры будут примерно как на прошлогоднем Galaxy Tab S6. Задняя камера двойная с сенсорами 13 и 5 Мп, передняя 8 Мп. Планшет будет работать на Android 10 с оболочкой Samsung OneUI 2.5.

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Возможно, планшеты будут представлены раньше, чем 5 августа. Так было в прошлом году с Samsung Galaxy Tab S6.

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