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Не секрет, что в промышленности всё чаще вместо людей применяются роботы. При производстве технологических продуктов это особенно актуально. В том числе это относится к компании Sony и её PlayStation 4. Здесь на сборочных линиях на производство консоли уходит всего 30 секунд. В процессе принимают участие 4 человека.

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Речь идёт о подразделении под названием Sony Global Manufacturing & Operations и заводе в Кисаразу неподалеку от Токио. Здесь располагается сборочная линия протяжённостью чуть более 30 м, созданная в 2018 году. Сборка полностью производится роботами. Два человека подают на линию системные платы, два упаковывают готовый продукт.

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Всего на предприятии 32 робота от Mitsubishi Electric. Из них 26 заняты исключительно подключением проводов, лент и прочих гибких частей консолей. Для роботов это наиболее сложная работа. Гибкий плоский кабель внутри консоли требует, чтобы один робот держал его, а другой изгибал. Дальше кабель нужно поместить в правильном направлении и применить правильную силу.

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Намного интересней вопрос, как будут собираться PlayStation 5. Ответа на него пока нет, но можно не сомневаться, что и в этом случае процесс будет по большей части автоматизирован.