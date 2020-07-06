PlayStation 4 на заводах Sony собирают всего 4 человека за 30 секунд
Не секрет, что в промышленности всё чаще вместо людей применяются роботы. При производстве технологических продуктов это особенно актуально. В том числе это относится к компании Sony и её PlayStation 4. Здесь на сборочных линиях на производство консоли уходит всего 30 секунд. В процессе принимают участие 4 человека.
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Речь идёт о подразделении под названием Sony Global Manufacturing & Operations и заводе в Кисаразу неподалеку от Токио. Здесь располагается сборочная линия протяжённостью чуть более 30 м, созданная в 2018 году. Сборка полностью производится роботами. Два человека подают на линию системные платы, два упаковывают готовый продукт.
Всего на предприятии 32 робота от Mitsubishi Electric. Из них 26 заняты исключительно подключением проводов, лент и прочих гибких частей консолей. Для роботов это наиболее сложная работа. Гибкий плоский кабель внутри консоли требует, чтобы один робот держал его, а другой изгибал. Дальше кабель нужно поместить в правильном направлении и применить правильную силу.
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Намного интересней вопрос, как будут собираться PlayStation 5. Ответа на него пока нет, но можно не сомневаться, что и в этом случае процесс будет по большей части автоматизирован.
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