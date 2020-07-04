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Компания Google собирается прекратить допуск 32-разрядных приложений в магазин Play Маркет в следующем году. До того момента она планирует перевести собственные приложения на 64-разрядные рельсы. Позднее в этом году состоится релиз браузера Chrome 85 для Android. Google будет устанавливать 64-разрядную версию этого приложения на все устройства под управлением Android 10 и более современных версий системы.

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Поскольку Chrome 85 станет полноценным 64-разрядным приложением, у него будет улучшена производительность и надёжность. Сравнение финального варианта Chrome 83 и версии для разработчиков Chrome 85 в бенчмарке Octane 2.0 показывает разницу в результатах 15515 против 16785. Также Google сейчас тестирует 64-разрядную бета-версию Chrome 84 на некоторых устройствах.

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Сама операционная система получила поддержку 64 бит в Android 5.0 в ноябре 2014. Сейчас почти все Android-устройства работают на 64-разрядных процессорах. Впрочем, Google и сторонние разработчики продолжают предлагать 32-разрядные версии приложений для старых устройств. У таких программ хуже производительность и безопасность.

Релиз финального варианта Chrome 85 для Android запланирован на конец августа. Последнюю версию для разработчиков можно установить здесь.