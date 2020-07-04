Google выпустит 64-разрядный Chrome для Android с улучшенной производительностью
Компания Google собирается прекратить допуск 32-разрядных приложений в магазин Play Маркет в следующем году. До того момента она планирует перевести собственные приложения на 64-разрядные рельсы. Позднее в этом году состоится релиз браузера Chrome 85 для Android. Google будет устанавливать 64-разрядную версию этого приложения на все устройства под управлением Android 10 и более современных версий системы.
реклама
Поскольку Chrome 85 станет полноценным 64-разрядным приложением, у него будет улучшена производительность и надёжность. Сравнение финального варианта Chrome 83 и версии для разработчиков Chrome 85 в бенчмарке Octane 2.0 показывает разницу в результатах 15515 против 16785. Также Google сейчас тестирует 64-разрядную бета-версию Chrome 84 на некоторых устройствах.
Сама операционная система получила поддержку 64 бит в Android 5.0 в ноябре 2014. Сейчас почти все Android-устройства работают на 64-разрядных процессорах. Впрочем, Google и сторонние разработчики продолжают предлагать 32-разрядные версии приложений для старых устройств. У таких программ хуже производительность и безопасность.
Релиз финального варианта Chrome 85 для Android запланирован на конец августа. Последнюю версию для разработчиков можно установить здесь.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила