Qualcomm выпустила долгожданные новые процессоры для смарт-часов
Во вторник компания Qualcomm представила чипы Snapdragon Wear 4100 и Snapdragon Wear 4100+ для смарт-часов на операционной системе Wear OS. Этой системе уже больше 6 лет и первые часы работали на процессоре Snapdragon 400, который создавался для смартфонов. Когда новая категория продуктов стала более популярной, был выпущен процессор Snapdragon Wear 2100. В конце 2018 года появился Snapdragon Wear 3100 с архитектурой big.LITTLE.
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У этих трёх процессоров было кое-что общее. Они используют 32-разрядную архитектуру ARM Cortex-A7. Такие ядра применяются в бюджетных процессорах вроде Snapdragon 200. Новые Snapdragon Wear 4100 в этом плане значительно лучше. Они работают на 64-разрядных ядрах Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,7 ГГц.
Чип создан на техпроцессе 12 нм вместо 28 нм. Графический процессор улучшили до Adreno 504. Центральный и графический процессоры должны стать более быстрыми на 85%. Есть поддержка стандарта связи Bluetooth 5.0, тогда как прошлые чипы работали только с Bluetooth 4.2. Должна на 25% вырасти автономность в модели 4100+.
Разница между Snapdragon Wear 4100 и 4100+ заключается в том, что последний обладает сопроцессором AON. Такой же сопроцессор QCCC1110 можно найти в Snapdragon Wear 3100.
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Улучшена работа опции Always On Display. В чипе Snapdragon Wear 3100 появилась поддержка 16 цветов на этом экране. Теперь количество цветов радикально выросло до 64000. Поддерживается подсчёт шагов и мониторинг сердцебиения, показывается индикатор аккумулятора, оповещения и напоминания.
Первыми на новом процессоре смарт-часы выпустят компании imoo и Mobvoi. Это случится позднее в этом году.
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