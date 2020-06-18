Microsoft возобновит выпуск необязательных накопительных обновлений Windows 10 в июле
В начале весны из-за пандемии коронавируса Microsoft временно перестала выпускать необязательные обновления для операционной системы Windows 10. Теперь она готова продолжить их выпуск в июле. Правда, будут внесены кое-какие изменения.
рекламаРелиз запланирован на третью неделю каждого месяца. За счёт этого компания получит время для тестирования, после чего изменения попадут в обязательные вторничные патчи. Последние выходят на второй неделе каждого месяца.
Участники программы тестирования Windows Insider Program for Business будут получать эти обновления в канале Release Preview на второй неделе. В канале WSUS их больше не будет.
рекламаПоскольку речь идёт о необязательных обновлениях, они не будут устанавливаться на компьютеры автоматически. Выпускаться они будут раз в месяц.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила