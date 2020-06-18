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В начале весны из-за пандемии коронавируса Microsoft временно перестала выпускать необязательные обновления для операционной системы Windows 10. Теперь она готова продолжить их выпуск в июле. Правда, будут внесены кое-какие изменения.

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Во-первых, речь идёт о Windows 10 1809 и более современных вариантах системы. Также они будут помечаться как предварительные сборки. За образец взяты обновления для Windows 8.1, а ещё раньше для Windows 7.

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Релиз запланирован на третью неделю каждого месяца. За счёт этого компания получит время для тестирования, после чего изменения попадут в обязательные вторничные патчи. Последние выходят на второй неделе каждого месяца.

Участники программы тестирования Windows Insider Program for Business будут получать эти обновления в канале Release Preview на второй неделе. В канале WSUS их больше не будет.

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Поскольку речь идёт о необязательных обновлениях, они не будут устанавливаться на компьютеры автоматически. Выпускаться они будут раз в месяц.