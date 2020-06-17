Parallels и Google принесут Windows-приложения на Chrome OS
Компания Parallels совместно с Google при помощи своей технологии виртуализации обеспечит операционную систему Chrome OS поддержкой приложений для Windows. Это позволит предприятиям использовать более дешёвые ноутбуки и при этом сохранить совместимость с необходимыми в их работе приложениями под Windows. Пока не говорится, когда это будет реализовано, но данный шаг должен сделать Chrome OS более популярной.
Parallels уже позволяет владельцам компьютеров Mac запускать виртуальные машины с системой Windows внутри macOS. Что касается платформы Google, речь пока идёт только о корпоративных хромбуках, не потребительских.
рекламаParallels обещает принести полнофункциональные Windows-приложения на Chrome OS Enterprise. В том числе это относится к Microsoft Office. С точки зрения бизнеса это станет выгодным шагом, позволяя снизить стоимость покупки новых рабочих устройств. Хромбуки дешевле компьютеров на Windows, а Office используется в большинстве организаций.
Данное соглашение может оказаться полезным для дистанционной работы, когда сотрудники не имеют доступа к нужным Windows-приложениям из дома. С его помощью производители обещают эффективность, связь, скорость, надёжность, безопасность ключевых для успешной работы организации элементов.
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Пока неизвестно, доберётся ли поддержка Windows-приложений до потребительских хромбуков. Зато известно, что виртуализация будет работать локально, без доступа в интернет.
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