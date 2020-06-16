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Компания Microsoft вносит изменения в выпуск новых сборок в программе тестирования Windows Insider. В блоге компании сказано, что вместо существовавших прежде так называемых колец будут использоваться каналы. Сделано это, чтобы участники программы тестирования лучше понимали разницу между разными каналами и какой из них подходит им.

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Раньше были кольца «Ранний доступ», «Поздний доступ» и Release Preview. Многих эти названия путали. Например, год назад в этих трёх кольцах были сборки от трёх разных обновлений Windows 10. Теперь компания считает, что пришла пора давать участникам программы тестирования более осознанный выбор. Для этого делается ставка на качество вместо количество.

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Кольцо «Ранний доступ» превращается в канал разработчиков (Dev Channel), «Поздний доступ» в бета-канал (Beta Channel), Release Preview в одноимённый канал. В канале для разработчиков сборки по-прежнему будут выходить максимально рано, но они не привязаны к определённой версии Windows 10. Новая функциональность будет предлагаться по мере готовности. Это означает, что сборки здесь будут самые нестабильные. Вряд ли стоит устанавливать их на основной компьютер.

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Бета-канал предлагает более стабильные варианты системы для тех, кто хочет поставить их раньше остальных. Как и прежде, канал Release Preview будет предлагать наиболее стабильные сборки до того, как они начнут распространяться среди всех пользователей.

Складывается впечатление, что замена слова «кольца» на «каналы» и другие названия каналов никак не меняют суть программы тестирования. Эти изменения вступят в силу в нынешнем месяце и произойдут автоматически для участников программы тестирования. Поменять канал или вступить в программу по-прежнему можно в приложении Параметры > Обновление и безопасность > Программа предварительной оценки Windows.