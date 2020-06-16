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Компания Google регулярно тестирует новые функции в браузере Chrome, усиливает безопасность и борется с ненавязчивой рекламой. Некоторые эксперименты разработчиков довольно необычные. Одним из них сейчас является возможность скрывать URL в адресной строке браузера.

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Скрывается адрес, который идёт после имени домена в адресной строке. В данный момент обнаружено три разновидности этой функции. В первом случае полный адрес показывается, когда пользователь кликает по адресной строке для редактирования. Во втором случае пользователь должен провести указателем мыши поверх адресной строки, чтобы отобразился весь адрес. Третья версия прячет адрес, пока пользователь не начинает взаимодействовать с веб-страницей.

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Google может надеяться, что данная функция повысит безопасность работы не самых опытных пользователей. Сконцентрировав внимание на домене вместо полного адреса, можно будет избежать опасных и поддельных сайтов.

Пока Google не навязывает эту функцию. Она есть в сборках для разработчиков и в канале Canary. Даже там её нужно включать вручную, введя в адресную строку chrome://flags. Если Google получит положительные отклики, есть вероятность появления этой настройки в финальном варианте браузера.