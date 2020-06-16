Браузер Chrome позволяет скрывать URL-адрес
Компания Google регулярно тестирует новые функции в браузере Chrome, усиливает безопасность и борется с ненавязчивой рекламой. Некоторые эксперименты разработчиков довольно необычные. Одним из них сейчас является возможность скрывать URL в адресной строке браузера.
рекламаGoogle может надеяться, что данная функция повысит безопасность работы не самых опытных пользователей. Сконцентрировав внимание на домене вместо полного адреса, можно будет избежать опасных и поддельных сайтов.
Пока Google не навязывает эту функцию. Она есть в сборках для разработчиков и в канале Canary. Даже там её нужно включать вручную, введя в адресную строку chrome://flags. Если Google получит положительные отклики, есть вероятность появления этой настройки в финальном варианте браузера.
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