Некоторые принтеры перестали печатать на всех версиях Windows 10
Компания Microsoft начала тестировать версию операционной системы Windows 10 20H1 ещё в феврале 2019 года. Финальная версия RTM стала доступна участникам программы тестирования в минувшем декабре. Потом прошло ещё пять месяцев, прежде чем в мае обновление начало распространяться среди обычных пользователей. Период тестирования никогда прежде не был таким длительным. Несмотря на это, каждый день появляются новости о найденных в системе неисправностях.
рекламаПроблема возникла после очередных вторичных патчей. Относится она не только к последней версии Windows 10 May 2020 Update. Затронуты все поддерживаемые версии Windows 10, Windows Server и даже Windows 8.1. Для Windows 10 это означает версии 2004, 1909, 1903, 1809, 1803, 1709, 1607, 1507. В данный момент единственным решением является удаление проблемного обновления.
В минувшие выходные Microsoft исправила ряд проблем. В частности, решена проблема с открытием приложений пакета Office. Также исправлена неполадка с мышью в играх, где применяется GameInput Redistributable.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила