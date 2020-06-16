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Компания Microsoft начала тестировать версию операционной системы Windows 10 20H1 ещё в феврале 2019 года. Финальная версия RTM стала доступна участникам программы тестирования в минувшем декабре. Потом прошло ещё пять месяцев, прежде чем в мае обновление начало распространяться среди обычных пользователей. Период тестирования никогда прежде не был таким длительным. Несмотря на это, каждый день появляются новости о найденных в системе неисправностях.

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Очередной из них стали проблемы с печатью. В том числе может оказаться невозможно использовать программные принтеры, вроде печати в формат PDF.

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Проблема возникла после очередных вторичных патчей. Относится она не только к последней версии Windows 10 May 2020 Update. Затронуты все поддерживаемые версии Windows 10, Windows Server и даже Windows 8.1. Для Windows 10 это означает версии 2004, 1909, 1903, 1809, 1803, 1709, 1607, 1507. В данный момент единственным решением является удаление проблемного обновления.

В минувшие выходные Microsoft исправила ряд проблем. В частности, решена проблема с открытием приложений пакета Office. Также исправлена неполадка с мышью в играх, где применяется GameInput Redistributable.