Google Stadia будет работать на всех Android-смартфонах
Облачные игры становятся всё более популярными. Крупные компании вроде Google, Microsoft и Nvidia занимаются их разработкой и продвижением. Дела сервиса Google Stadia поначалу шли не слишком гладко, но компания не опускает руки.
рекламаСначала было сказано, что с сервисом могут работать все смартфоны производства OnePlus, начиная от OnePlus 5. Потом сообщили, что любой обладатель совместимого Android-смартфона может установить приложение и начать играть. В том числе это относится к тем смартфоном, которые не входят в список официально поддерживаемых.
Таким образом, Google убирает ограничения на различные бренды и нужно лишь, чтобы аппаратные характеристики смартфона соответствовали требованиям сервиса. Разработка пока продолжается, но обладатели Android-устройств могут опробовать Stadia бесплатно.
рекламаGoogle пока называет это экспериментом. Желающие поучаствовать должны поставить приложение Stadia и открыть вкладку «Эксперименты». Там есть кнопка «Играть на этом устройстве». Даже если вы не подписчик сервиса, через облако вы сможете играть в ранее установленные игры.
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