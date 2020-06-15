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Облачные игры становятся всё более популярными. Крупные компании вроде Google, Microsoft и Nvidia занимаются их разработкой и продвижением. Дела сервиса Google Stadia поначалу шли не слишком гладко, но компания не опускает руки.

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Сервис работает не только на персональных компьютерах, но и на Android-смартфонах. Однако, далеко не все из них были совместимы с приложением Stadia. Таких моделей было всего несколько. Теперь Google объявляет, что этот список становится значительно более обширным.

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Сначала было сказано, что с сервисом могут работать все смартфоны производства OnePlus, начиная от OnePlus 5. Потом сообщили, что любой обладатель совместимого Android-смартфона может установить приложение и начать играть. В том числе это относится к тем смартфоном, которые не входят в список официально поддерживаемых.

Таким образом, Google убирает ограничения на различные бренды и нужно лишь, чтобы аппаратные характеристики смартфона соответствовали требованиям сервиса. Разработка пока продолжается, но обладатели Android-устройств могут опробовать Stadia бесплатно.

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Google пока называет это экспериментом. Желающие поучаствовать должны поставить приложение Stadia и открыть вкладку «Эксперименты». Там есть кнопка «Играть на этом устройстве». Даже если вы не подписчик сервиса, через облако вы сможете играть в ранее установленные игры.