Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В мае компания Microsoft официально начала распространять версию операционной системы Windows 10 May 2020 Update через центр обновления Windows. Первоначально она доступна ограниченному числу пользователей, на остальных компьютерах установка обновления заблокирована из-за существующих проблем с совместимостью. При этом находится всё новые проблемы. Например, в работе функции «Новый запуск».

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Данная функция позволяет выполнить чистую установку операционной системы без удаления личных файлов. Настройки операционной системы сохраняются, в отличие от некоторых установленных пользователем приложений.

реклама

Такая функция особенно полезна при работе с компьютерами с предустановленной операционной системой. Обычно там бывают установлены и приложения от производителя и сторонних разработчиков. «Новый запуск» убирает эти приложения, чтобы не было необходимости удалять каждое из них по отдельности. Функция доступна в приложении Параметры > Обновление и безопасность > Безопасность Windows > Производительность и работоспособность устройства > Новый запуск. Вот только в последней версии Windows 10 нажатие на ссылку «Дополнительные сведения» открывает страницу поддержки Microsoft вместо нового запуска.

Этот баг пришёл в финальный вариант операционной системы из программы Windows Insider. Участники программы оставляли отзывы о том, что функция не работает. Известно об этом как минимум с декабря, но Microsoft так ничего и не сделала. В списках известных проблем данный баг также отсутствуют.

реклама

Впрочем, это далеко не единственный случай, когда разработчики не обратили внимания на отзывы пользователей. Есть проблемы в работе ноутбуков ThinkPad и памяти Intel Optane после установки Windows 10 May 2020 Update. Также система заблокирована при использовании Memory Integrity.

реклама

Желающие выполнить чистую установку Windows 10 могут сделать этого в разделе Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление > Вернуть компьютер в исходное состояние. Правда, этот вариант сохраняет все предустановленные производителем компьютера приложения.