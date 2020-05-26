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Samsung анонсировала чип Exynos 880 с поддержкой 5G

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Компания Samsung во вторник представила новую систему на чипе Exynos 880 для смартфонов среднего уровня. Это 8-ядерный чип на техпроцессе 8 нм FinFET со встроенным модемом 5G. Применяются 2 вычислительных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Для обработки графики используется ARM Mali-G76 MP5, поддерживаются экраны с разрешением до Full HD+.

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Процессор обработки изображений поддерживает одиночные камеры с сенсорами до 64 Мп и двойные по 20 Мп. Также поддерживаются тройные камеры. Можно записывать видео на разрешении 4K 30fps и кодировать и декодировать видео такого формата в популярных кодеках вроде H.265, H.264, VP9. Ещё есть блок нейронных вычислений и цифровой сигнальный процессор для обработки алгоритмов искусственного интеллекта.

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Модем 5G позволяет работать с сетями ниже 6 ГГц с максимальной скоростью исходящего подключения 1,28 Гбит/с и входящего до 3,55 Гбит/с с поддержкой E-UTRA-NR Dual Connectivity. На LTE скорость входящего подключения достигает 1 Гбит/с. Среди других стандартов связи можно назвать Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, USB-C, радио FM. Промышленное производство процессора уже началось и на этой неделе в Китае даже появился смартфон Vivo Y70s на нём.

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