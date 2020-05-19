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Многие страны испытывают недостаток в комплектах тестирования на коронавирус, что мешает отслеживать его распространение и противостоять ему. Новый проект может дать сенсоры для смартфона, которые будут фиксировать вирус, если просто подуть на него.

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Даже если тестов хватает, сейчас они инвазивные и неприятные. Для анализа берётся мазок слизи из задней части носовой полости и глотки. Специалисты из университета Юты работают над более простым тестом, который не будет доставлять неудобств. Сенсор первоначально создавался для обнаружения вируса Зика в 2016 году. Теперь этот сенсор перепрограммируют.

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Ширина прототипа составляет около 25 мм. Он подключается к смартфону через Bluetooth и подзаряжается от него. Дальше на сенсор нужно поместить небольшую частицу слюны. Для этого на него можно подуть, покашлять, подышать или чихнуть.

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Если коронавирус будет обнаружен, одноцепочечная ДНК под названием аптамер на сенсоре свяжется с его белками и электрическое сопротивление покажет положительный результат. Этот результат можно отправить властям для включения в статистику.

Сенсор можно использовать неоднократно благодаря небольшому электрическому току, который уничтожает предыдущие образцы. Его стоимость составит около $55. В июле начнутся клинические испытания теста, а его распространение может стартовать в августе.