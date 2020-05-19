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Minecraft уже была популярной, когда её приобрела Microsoft. С тех пор компания продолжает заниматься развитием этой игры и зарабатывать на ней.

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Microsoft купила Minecraft в 2014 году за $2,5 млрд. Многие считали эту покупку большой ошибкой, но Microsoft доказала, что это было одним из лучших её решений. В понедельник компания объявила, что к настоящему моменту продано более 200 млн. копий Minecraft и каждый месяц в неё играют 126 млн. человек.

Обновлённая статистика показывает, что Minecraft увеличила свой отрыв от остальных игр по объёму продаж за всю историю. Во втором месте располагается Grand Theft Auto V, которую купили 120 млн. раз. По крайней мере если верить неофициальным подсчётам, описанным в Википедии.

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В 2019 году Minecraft была самой просматриваемой игрой на YouTube. В апреле Microsoft объединилась с Nvidia для запуска версии игры с трассировкой лучей. 26 мая Mojang Studios выпустит игру Minecraft Dungeons на платформах PlayStation 4, Xbox One, Xbox Game Pass и Nintendo Switch. Это должно сделать игру ещё более популярной. Также популярность может увеличить выходящее летом обновление под названием Nether.

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Во время пандемии коронавируса Microsoft сделала версию Minecraft: Education Edition бесплатной для образовательных учреждений. В основной игре была запущена Minecraft Education Collection с контентом от наиболее популярных партнёров компании в Marketplace. Оба сервиса будут бесплатными до конца июня.

Начиная с 24 мая бесплатные образовательные версии игры скачали более 50 млн. раз. Кроме того, Minecraft сотрудничает с программой ООН для распространения руководства ВОЗ по борьбе с коронавирусом.