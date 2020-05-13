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TSMC является крупнейшим контрактным производителем чипов в мире. Компании вроде Apple, Huawei, Qualcomm отправляют свои разработки на предприятие на Тайване, где происходит изготовление процессоров. В прошлом месяце появилась информация, что Huawei начинает отказываться от услуг TSMC в пользу другой китайской компании SMIC. Она является обладателем крупнейшей фабрики по изготовлению микросхем в Китае. Сейчас Huawei является вторым по объёму заказов клиентом TSMC после Apple.

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Главным недостатком работы с SMIC является тот факт, что этот производитель менее продвинутый с технологической точки зрения. TSMC в этом году выпускает чипы на техпроцессе 5 нм с количеством транзисторов 171,3 млн. на квадратный миллиметр. Такие процессоры войдут в состав самых дорогих смартфонов Huawei Mate 40. SMIC может предложить чипы только на техпроцессе 14 нм. Там количество транзисторов на квадратный миллиметр составляет около 43 млн., из-за чего у них меньше производительность и хуже энергоэффективность.

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Таким образом, полностью Huawei от услуг TSMC отказаться не может. Технологические планы TSMC показывают, что компания будет выпускать чип Kirin 1000, а в будущем году ему на смену придёт Kirin 1100. Для смартфонов средней ценовой категории процессор Kirin 710 будет выпускаться на предприятии SMIC. Этот чип до сих пор производился на линиях TSMC на техпроцессе 12 нм. Теперь вместо него будет выпускаться Kirin 710A на техпроцессе 14 нм FinFET.

В честь начала промышленного производства первых процессов на предприятии SMIC все сотрудники в Шанхае получили в подарок смартфон Honor Play 4Т. Прежде Huawei использовала в нём процессор Kirin 710F.