Объём поставок смартфонов в Китае в апреле вырос на 17%
Во вторник были опубликованы данные от правительства Китая, согласно которым поставки смартфонов по итогам апреля выросли на 17% по сравнению с апрелем 2019 года. Это должно свидетельствовать, что Китай возвращается к нормальной жизни после жёсткого карантина из-за пандемии коронавируса.
рекламаКитайская Академия информации и коммуникационных технологий заявляет, что в апреле в стране было выпущено около 40,8 млн. смартфонов против 34,8 млн. годом ранее. Неизвестно, какая часть этих смартфонов была на Android. В результате невозможно понять, сколько аппаратов iPhone было продано в Китае.
рекламаЧастные исследовательские компании, которые следят за рынком смартфонов, в первом квартале говорили о спаде поставок аппаратов Apple. Спад был значительным и объём поставок упал до однозначных чисел. Сама Apple и другие производители смартфонов не публикуют данные по объёмам поставок в разных регионах мира.
Согласно статистике сторонних исследователей, поставки смартфонов компании Huawei остались почти неизменными. Китайские производители Oppo, Vivo, Xiaomi продемонстрировали спад поставок на двузначные значения в процентах.
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