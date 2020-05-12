Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Во вторник были опубликованы данные от правительства Китая, согласно которым поставки смартфонов по итогам апреля выросли на 17% по сравнению с апрелем 2019 года. Это должно свидетельствовать, что Китай возвращается к нормальной жизни после жёсткого карантина из-за пандемии коронавируса.

реклама

Китайская Академия информации и коммуникационных технологий заявляет, что в апреле в стране было выпущено около 40,8 млн. смартфонов против 34,8 млн. годом ранее. Неизвестно, какая часть этих смартфонов была на Android. В результате невозможно понять, сколько аппаратов iPhone было продано в Китае.

реклама

Частные исследовательские компании, которые следят за рынком смартфонов, в первом квартале говорили о спаде поставок аппаратов Apple. Спад был значительным и объём поставок упал до однозначных чисел. Сама Apple и другие производители смартфонов не публикуют данные по объёмам поставок в разных регионах мира.

Согласно статистике сторонних исследователей, поставки смартфонов компании Huawei остались почти неизменными. Китайские производители Oppo, Vivo, Xiaomi продемонстрировали спад поставок на двузначные значения в процентах.