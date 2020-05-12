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Появляется всё больше смартфонов с поддержкой нового стандарта связи 5G. Они обеспечивают повышенную скорость входящего подключения и уменьшенные задержки при передаче данных. На этой неделе стало известно, какой производитель смартфонов продал больше всего аппаратов со стандартом связи 5G по итогам первого квартала года.

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Исследование южнокорейского издания The Korea Herald показывает, что лидирует в этом плане местная компания Samsung. Она сумела продать больше смартфонов с поддержкой 5G, нежели её конкуренты.

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Samsung выпустила 8,3 млн. экземпляров смартфонов с поддержкой 5G. Это означает долю рынка в 34,4%. Китайские производители Huawei, OPPO, Vivo и Xiaomi тоже выпускают аппараты с 5G, но не так много.

Второе место занимает Huawei, которая поставила на рынок 8 млн. подобных аппаратов и это означает долю в 33,2%. Как видим, отставание от Samsung незначительное. Vivo имеет долю рынка 5G в 12%, следом идёт Xiaomi с результатом 10,4%.

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Всего в первом квартале года было выпущено 24,1 млн. смартфонов с поддержкой 5G. Можно сказать, что данная технология пока находится на раннем этапе развития и далеко не все страны готовы к ней. Однако, сети 5G продолжают распространяться и в результате смартфоны с их поддержкой становятся всё более востребованными.

В этом году ожидается появление iPhone с 5G, что может значительно подстегнуть распространение этих сетей. Из-за пандемии коронавируса неизвестно, когда именно состоится их релиз.