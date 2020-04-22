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Во вторник компания Strategy Analytics выпустила отчёт, где показала статистику использования процессоров в планшетах в 2019 году. Из этого можно узнать, 44% планшетов работают на процессорах производства Apple. Поскольку компания разрабатывает процессоры только для собственных планшетов, то доля рынка iPad также должна составлять 44%. Процессоры Qualcomm и Intel установлены в 16% планшетов, ещё в пятёрку входят MediaTek и Samsung.

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В прошлом году Apple представила три планшета, включая пятое поколение iPad mini размером 7,9 дюйма. Данная модель работает на процессоре A12 Bionic, как и аппараты iPhone 2018 года. Тогда же был представлен iPad Air третьего поколения. Последний обладает экраном 10,5 дюйма и этим же процессором. Наконец, в сентябре появился iPad размером 10,2 дюйма на более старом процессоре A10 Bionic из iPhone 7 2016 года.

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Представитель Strategy Analytics говорит, что снижение поставок планшетов влияет на производителей процессоров для них, хотя средняя стоимость увеличивается. На долю процессоров на архитектуре x86 на рынке планшетов в 2019 году приходилось около 11%. Qualcomm пытается пробраться в экосистему Windows благодаря своим платформам Snapdragon Compute 8cx, 8c и 7c.

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Huawei HiSilicon и Samsung LSI показали рост по сравнению с 2018 годом. В этом им помогает интеграция сотовой связи в состав процессоров.

Недавно появлялась информация, что в последнее время из-за перехода на дистанционную работу и обучение спрос на планшеты увеличился.