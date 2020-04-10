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До появления смартфонов сотовые телефоны были в первую очередь телефонами. Что означает, что по ним звонили. Кажется, что это было очень давно, поскольку с тех пор эти устройства превратились в настоящие карманные компьютеры, где телефонные звонки занимают далеко не первое место. Пандемия коронавируса изменила это и напомнила людям о том, что смартфоны по-прежнему умеют звонить.

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Сотни миллионов людей по всему миру вынуждены сидеть дома и чем дальше, тем больше это сказывается на психике. Большинство людей являются социальными существами и любят общаться. Они не привыкли надолго оставаться в одиночестве и трудно переносят это.

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Уже неоднократно сообщалось, что на порядок выросла популярность приложений-видеоконференций. Другим способом общения являются классические телефонные разговоры.

Американский оператор связи Verizon сейчас в среднем в рабочие дни обрабатывает 800 млн. беспроводных телефонных звонков. Это в два раза выше показателя в день матери, когда звонят чаще обычного. Оператор AT&T говорит, что количество телефонных звонков выросло на 35%, число звонков по Wi-Fi почти удвоилось.

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Исполнительный вице-президент AT&T рассказал, что рост телефонных звонков относится как к рабочим вопросам, так и к личным. До пандемии беспроводные звонки чаще всего были по утрам и в часы пик по вечерам. Теперь показатели одинаково высокие в течение всего дня.

По статистике Verizon, продолжительность телефонных разговоров выросла примерно на 33%.