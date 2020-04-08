Акционер Zoom подал на компанию в суд из-за проблем с конфиденциальностью и уязвимостей
Популярность программы видеоконференций Zoom в последние пару месяцев выросла на порядок и количество пользователей превысило 200 млн. Виноват в этом коронавирус, который заставляет людей работать из дома. Zoom помогает общаться по рабочим вопросам, учиться, взаимодействовать с друзьями. Однако, радость разработчиков длилась недолго. Как оказалось, в приложении полно уязвимостей. В частности, в интернете были обнаружены записи видеообщения. Кроме того, через программу есть возможность красть данные на вход в систему Windows.
рекламаДержатель акций компании Майкл Дрию подал на неё в суд с обвинением в мошенничестве. По его мнению, руководство компании скрывало информацию относительно программного шифрования, уязвимостей и разглашения персональной информации сторонним компаниям вроде Facebook. Иск был подан во вторник в федеральный суд в Сан-Франциско.
рекламаРепутация приложения уже пострадала и многие отказываются использовать его. Тайвань стал первой страной, которая запретила применять Zoom в государственных учреждениях. Прежде это сделали Министерство образования Нью-Йорка, компании SpaceX, Tesla и другие.
Глава Zoom коснулся этих проблем в интервью и записях в официальном блоге на прошлой неделе. Там он признал ошибки и сказал о работе над сквозным шифрованием, устранением уязвимостей и расширением программы поиска багов.
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