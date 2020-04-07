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Mozilla выпустила версию браузера Firefox 75 с обновлённой адресной строкой

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Некоммерческая организация Mozilla вслед за недавним обновлением Firefox 74.0.1 представила более крупное обновление Firefox 75. Данная версия доступна на всех поддерживаемых платформах, что означает Windows, Linux и macOS.

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Официальный список изменений пока отсутствует. Впрочем, о них можно догадаться на основании увиденного в ранее выпущенных бета-версиях Firefox 75.

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Нужно отметить, что браузер вышел точно в сроки, несмотря на пандемию коронавируса. Тем же самым не могут похвастаться разработчики браузеров Google и Microsoft. В Chrome и Edge одна крупная версия будет пропущена. Разработчики внесли изменения в планы, чтобы успеть реализовать все свои задумки при работе из дома.

Firefox 75 является первым крупным обновлением браузера Mozilla после того, как компания перешла на более быстрый цикл релизов. Раньше обновления выходили каждые шесть недель, теперь каждые четыре недели. Можно предположить, что в результате в каждой новой версии число крупных изменений будет уменьшено.

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Одним из таких изменений на этот раз является адресная строка. Она была переработана, чтобы можно было набирать меньше текста. Обновлённый интерфейс улучшает поиск с оптимизацией под небольшие экраны.

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