Skype представляет опцию Meet Now для общения без регистрации
Пока человечество сидит дома, резко вырос спрос на приложения-видеоконференции. Воспользовалась этим в первую очередь программа Zoom, количество пользователей которой перевалило за отметку в 200 млн. Вот только создатели этого приложения оказались не слишком готовы к такой нагрузке. В Zoom стали регулярно обнаруживать уязвимости, которые ставят под вопрос безопасность и конфиденциальность пользователей. Настолько, что в Нью-Йорке в 1800 школах запретили работать с Zoom и перешли на Microsoft Teams. Ещё есть Skype, состоянием которого под руководством Microsoft многие очень недовольны. Несмотря на это, в нём ежедневно общаются десятки миллионов пользователей. Microsoft решила воспользоваться проблемами Zoom и предложила функцию видеозвонков, для которых не нужно скачивать приложение и входить в учётную запись.
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Функция называется Meet Now и процесс подключения достаточно быстрый и простой. Каждая видеоконференция получает уникальную ссылку, которую автор может отправить другим участникам, в том числе незарегистрированным в Skype. У этих ссылок нет срока годности и они могут использоваться в любое время.
рекламаПользователи ПК могут присоединиться к звонку через приложение Skype или веб-версию сервиса в браузерах Microsoft Edge и Google Chrome. Пользователи мобильных устройств также могут войти как гость, но им потребуется установка мобильного приложения Skype. Если вставлять ссылку в мобильный браузер, предлагается скачать приложение.
рекламаВ видеозвонках Meet Now доступна функциональность вроде отображения своего экрана и размытия заднего плана, а также запись общения. Записи будут храниться на протяжении 30 дней.
Данная функциональность напоминает опцию Zoom Meeting ID. Хочется верить, что защита здесь лучше, чем у Zoom.
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