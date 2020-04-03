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Microsoft добавила четыре известные проблемы в сборку Windows 10 19592

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На прошлой неделе в канале «Ранний доступ» появилась сборка Windows 10 19592. На этой неделе из-за пандемии коронавируса Microsoft решила пропустить выпуск предварительной сборки. В предыдущей был найден баг, с которым нужно разобраться, причём не один. Microsoft добавил четыре бага в описание сборки 19592.

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В частности, есть проблемы с отображением иконок приложений на панели задач. Также неправильно отображается иконка батареи на экране блокировки. Здесь уровень заряда всё время отображается близким к нулю, даже если это не так. При установке сборки сбрасывается до значений по умолчанию конфигурация IIS. Таким образом, перед установкой нужно выполнить резервное копирование конфигурации и затем восстановить её.

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Наконец, неправильно работают веб-камеры при попытке совершить видеозвонок в Microsoft Teams. Это не относится к тем случаям, когда с сервисом работают через браузер.

В зависимости от потребностей конкретных пользователей эти ошибки могут быть незначительными или важными. На следующей неделе должна быть выпущена очередная сборка. Однако, пользователям в канале «Ранний доступ» придётся выполнять сброс настроек до заводских, чтобы установить её.

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Канал «Ранний доступ» больше не привязан к конкретной ветви разработки. Это означает, что сборки в данном канале больше никогда не сравняются с финальным версиями Windows 10 или со сборками из канала «Поздний доступ». В результате могут быть выпущены нестабильные сборки, где будут критические ошибки в работе, что и произошло.

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