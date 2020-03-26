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Microsoft выпустила сборку Windows 10 19592 в канале «Ранний доступ» с новшествами для планшетов

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Как уже давно стало привычно, в среду компания Microsoft выпустила очередную предварительную версию Windows 10 в канале тестирования «Ранний доступ». Сборка доступна под номером 19592. Новых функциональных возможностей здесь появилось немного, но есть кое-что для планшетов.

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Если у вас есть устройство 2 в 1, изменения можно заметить при отключении клавиатуры и мыши. Новая функциональность отделена от планшетного режима и впервые проверялась в сборке 18970.

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В частности, стало больше расстояние между иконками на панели задач. Поле поиска на панели задач превратилось в иконку. При нажатии на текстовое поле сенсорная клавиатура появляется автоматически. Элементы проводника стали более крупными, чтобы легче было нажимать на них на сенсорных экранах.

Кое-какие изменения есть в настройках планшетов в разделе Параметры > Система. Microsoft собирается распространять эти изменения медленно, начав с тех пользователей, которые прежде никогда не отсоединяли клавиатуру или у кого настройки планшетного режима установлены на значения «Не спрашивать и не переключать».

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Неизвестно, сохранятся ли эти изменения на этот раз, поскольку раньше Microsoft от них уже отказывалась. Также неизвестно, когда они могут появиться в финальном варианте системы Windows 10.

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