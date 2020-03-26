Microsoft выпустила сборку Windows 10 19592 в канале «Ранний доступ» с новшествами для планшетов
Как уже давно стало привычно, в среду компания Microsoft выпустила очередную предварительную версию Windows 10 в канале тестирования «Ранний доступ». Сборка доступна под номером 19592. Новых функциональных возможностей здесь появилось немного, но есть кое-что для планшетов.
реклама
Если у вас есть устройство 2 в 1, изменения можно заметить при отключении клавиатуры и мыши. Новая функциональность отделена от планшетного режима и впервые проверялась в сборке 18970.
рекламаВ частности, стало больше расстояние между иконками на панели задач. Поле поиска на панели задач превратилось в иконку. При нажатии на текстовое поле сенсорная клавиатура появляется автоматически. Элементы проводника стали более крупными, чтобы легче было нажимать на них на сенсорных экранах.
Кое-какие изменения есть в настройках планшетов в разделе Параметры > Система. Microsoft собирается распространять эти изменения медленно, начав с тех пользователей, которые прежде никогда не отсоединяли клавиатуру или у кого настройки планшетного режима установлены на значения «Не спрашивать и не переключать».
реклама
Неизвестно, сохранятся ли эти изменения на этот раз, поскольку раньше Microsoft от них уже отказывалась. Также неизвестно, когда они могут появиться в финальном варианте системы Windows 10.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила