Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Программа Zoom набирает невероятную популярность, поскольку многим сейчас приходится работать из дома. Приложение для проведения видеоконференций бесплатно доступно на Android и iOS. Кроме видеоконференций здесь можно проводить вебинары и сетевые конференции. Как оказалось, у программы есть проблемы с конфиденциальностью.

реклама

Недавний анализ приложения показал, что версия программы для iOS отправляет данные в Facebook. Это происходит даже в том случае, если пользователь не зарегистрирован в социальной сети.









реклама

Раньше, когда пользователь открывал приложение, оно подключилось к программному интерфейсу Facebook. Это основной способ, при помощи которого разработчики Facebook получают и отдают данные с платформы. Кроме того, Zoom применяет комплекты программной разработки Facebook. Facebook требует, чтобы приложения, которые пользуются её SDK, говорили об этом своим пользователем и ставили их в известность о сборе данных. Эти данные предназначаются в первую очередь для целенаправленной рекламы. Политика конфиденциальности Zoom упоминает, что её рекламные партнеры автоматически собирают некоторые данные. Facebook в этом списке не упоминается.

Генеральный директор Zoom в блоге извинился за сложившуюся ситуацию. Он заявил, что конфиденциальность пользователей важна для компании и по этой причине из приложения решено было убрать Facebook SDK. Кроме того, отправляемая в Facebook информация не включает имена, переписку и прочие личные данные. Речь идёт о технической информации устройств.

реклама

Потом появилась другая статья, которая говорит о функции Zoom Company Directory. Она позволяет пользователям получать доступ к контактам с одним кастомным доменным именем. Это может быть удобно при общении в рамках одной компании. Однако, кастомные доменные имена могут использоваться для персональных учётных записей и в итоге в списках контактов появляется много незнакомых людей.

реклама

Это не относится к доменам вроде gmail.com, yahoo.com или outlook.com. Однако, пользователи менее традиционных доменов вроде xs4all.nl, dds.nl, quicknet.nl с почтовыми сервисами получили полные имена, почтовые адреса, изображения в профилях и статусы незнакомых людей. Также они при желании могли звонить им.

Представитель сервиса заявил, что вышеупомянутые домены внесены в чёрный список и больше не появятся в приложении. Также пользователи могут делать запросы на удаление других доменов.