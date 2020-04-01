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Компания Microsoft объявила, что откладывает прекращение поддержки протоколов TLS 1.0 и 1.1 в своих браузерах из-за пандемии коронавируса. Большое количество разработчиков остаются дома, чтобы не разносить вирус. В результате темпы работы замедлились, а отказ от TLS 1.0 и 1.1 является довольно значительным изменением и требует усилий и времени. Microsoft решила отложить это до лучших времен, наступления которых ждёт во втором полугодии.

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Поначалу планировалось отказаться от этих протоколов в первом полугодии. В результате пострадали бы сайты, которые пользуются этими протоколами. Их осталось немного, но среди них могут быть довольно важные, вроде сайтов государственных учреждений в разных странах. Доступ к этим сайтам сейчас может быть нужен многим людям и их разработчикам не до того, чтобы что-то менять.

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Отключить TLS 1.0 и 1.1 по умолчанию в браузере Microsoft Edge теперь планирует в версии Edge 84. Сейчас её релиз намечен на июль. В устаревшей версии браузера Edge и Internet Explorer 11 эти протоколы отключат 8 сентября.

Правда, при желании их можно будет включить самостоятельно, но делать этого не рекомендуется. Более современные версии TLS предлагают более совершенную криптографическую защиту и лучше поддерживаются в современных браузерах.

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Кроме того, Microsoft пропустит версию Edge 82. Правда, до того в апреле запланирован релиз Edge 81.