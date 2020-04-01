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Нынешняя неделя в России объявлена нерабочей. Перед её началом был зафиксирован резкий рост спроса на бытовую технику и электронику. Статистика приведена компанией GfK.

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Только ноутбуки стали покупать на 138% больше, нежели в это же время в прошлом году. В частности, максимальный рост спроса зафиксирован на ноутбуки дороже 40000 руб. Значительную их часть берут на замену уже имеющимся компьютерам. Игровые компьютеры стали покупать чаще в 4 с лишним раза. Что неудивительно, поскольку Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует чаще играть, лишь бы люди сидели дома.

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Спрос на телевизоры вырос на 55%, а на смартфоны на 19%. Если говорить о крупной бытовой технике, холодильники берут на 85% чаще, электрические плиты и стиральные машины показали рост спроса на 37% и 58% соответственно. Сушильные машины стали покупать чаще в два раза, как и варочные панели с духовыми шкафами.

В чём причина роста спроса

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Экономические обозреватели считают, что спрос вырос из-за ожидания роста цен на фоне падения курса рубля. Если в начале марта доллар стоил 66,4 руб., то теперь его стоимость составляет без малого 80 руб.

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Другая причина увеличения спроса на бытовую технику заключается в переходе на дистанционную работу из-за карантина и самоизоляции. Естественно, что дистанционная работа лучше всего подходит как раз для технологической сферы, где компьютеры применяются в первую очередь. Если пекарь, слесарь или врач не могут работать дома, то программист или сотрудник службы техподдержки при наличии компьютера с выходом в интернет может работать где угодно.

В будущем спрос упадёт

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Аналитики GfK прогнозируют резкое падение спроса после резкого роста. Все желающие купят, что им нужно, к тому же в результате кризиса деньги у потребителей быстро кончатся. Кроме того, на этой неделе магазины техники не работают, поскольку она не относится к предметам первой необходимости. Поспособствует падению спроса и рост цен на электронику.