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Прежде чем попасть в руки Google (она в прошлом году купила компанию за сумму $2,1 млрд.), Fitbit выпустит ещё одно носимое устройство для фитнеса. Правда, сейчас не лучшее время для этого, но всё же Charge 4 является неплохим обновлением по сравнению со своим предшественником. Если вы готовы пожертвовать автономностью и доверить Google программную поддержку.

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Fitbit запускает своё носимое устройство во время пандемии. Поскольку многие люди сидят дома, поддерживать активность особенно важно.

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Fitbit Charge 4 имеет примерно тот же дизайн, что и устройства предыдущих поколений. Зато были обновлены внутренние компоненты. Появилась встроенная поддержка GPS, поэтому можно будет обойтись без смартфона для отслеживания местоположения.

Правда, активация GPS значительно сокращает продолжительность работы без подзарядки. Если GPS выключен, браслет способен работать неделю. Если же его включить, он разряжается за 5 часов. Зато вы получите тепловую карту на основе GPS и 7 режимов физической активности.

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Поддерживается также стандарт связи NFC. Это означает работу системы мобильных платежей Fitbit Pay в розничных сетях и 10 транспортных системах в 44 странах. В этом плане функциональность близка к смарт-часам. Правда, сюда нельзя устанавливать приложения и воспроизводить локальную музыку, зато есть управление сервисом Spotify.





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Продажи начнутся с 13 апреля по цене $150 или $170 за специальную версию с плетёным ремешком. Предлагается подписка Fitbit Premium за $80 год, пробный период составляет 90 дней.