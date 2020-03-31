Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бизнес-приложения и видеоконференции в последние недели скачивают в разы больше прежнего

для раздела Блоги
+
Зарабатывай деньги участвуя в наполнении нашего сайта
Успей на SuperSALE в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В данный момент можно только гадать, как долго продлится карантин в России и других странах. Появляется всё больше статей о том, что даже после возвращения жизни в нормальное русло пандемия коронавируса окажет влияние на будущую жизнь общества. Многие считают, что дистанционная работа станет более распространённой, нежели была раньше. Кто-то полагает, что технологические конференции станут по большей части цифровыми, чтобы избежать скопления большого количества людей в одном месте.

реклама

В последнее время количество скачиваний ориентированных на работу приложений и приложений для проведения видеоконференций значительно выросло. Это можно увидеть на приведённом ниже графике.

реклама

Между 15 и 25 марта приложения-видеоконференции вроде Hangouts Meet и Houseparty показали взрывной рост скачиваний во многих странах, говорит статистика компании App Annie. В США Hangouts Meet стали скачивать в 30 раз чаще, чем в последнем квартале прошлого года.

реклама

Houseparty пользуется популярностью во Франции. Это приложение также стали скачивать в 30 раз чаще. Эта же программа пользуется спросом в Италии и Испании, двух самых пострадавших от коронавируса странах Европы. Здесь загрузки выросли в 2360 и 423 раза соответственно.

реклама

С 14 по 21 марта в магазинах Google Play и App Store количество загрузок бизнес-приложений достигло 62 млн. Это на 45% больше, нежели неделей ранее, и на 90% больше по сравнению со средним значением за неделю в 2019 году для приложений этой категории.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

приложение
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
5
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
34
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре World War Z
12
Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
5
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
46
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
18
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
16
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
93
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
22

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 42
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 51
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 34
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 22
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA бесплатно увеличит производительность видеокарты GeForce GTX 1650 получив от этого дополнительную прибыль
41
Видеокарту 3Dfx Voodoo можно будет собрать самому
37
Канадская торговая сеть указала низкую цену Sony PlayStation 5 и подтвердила дату продаж
9
The Witcher 3 получил искусственный интеллект — сложность игры повысится в несколько раз
8
Бесплатная раздача игр – AMD обновила программу «Raise the Game» для всех актуальных видеокарт
16
5 новых функций Windows 10, которые действительно улучшат работу системы в 2020 году
13
Праздник во время самоизоляции продолжается - в Steam и магазине Microsoft раздают более 10 игр бесплатно, общая цена которых превышает 1000$
15
Спустя 14 месяцев Intel выпустила новый драйвер от AMD
10
170 миллионов пользователей Windows 10 находится в повышенной опасности перед хакерскими атаками
7
Xiaomi Mi 10T может разочаровать процессором
2
Праздник во время самоизоляции продолжается - стартовала раздача отличных игр, фанаты Dark Souls и стратегий от Paradox будут довольны
5
Microsoft запатентовала майнинг на людях
13
NVIDIA показала несколько новых скриншотов Minecraft с трассировкой лучей
14
Intel Core i9-9900K против Core i7-9700K по версии Hardwaretimes
19
NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q и AMD Ryzen 7 4800HS уживаются на красном текстолите
4
Энтузиаст запустил Half-Life 2 в VR на движке Half-Life Alyx
6
На рынке настольных процессоров появится мощный игрок – Apple разрабатывает чип для собственных компьютеров
13
Большинство немецких респондентов ожидают более высоких цен на NVIDIA Ampere
59
Тестирование самого быстрого процессора для ноутбуков Ryzen 9 4900HS – триумфальное возвращение AMD от Тechspot
8
В Steam появились рекомендованные системные требования ремейка Resident Evil 3
4

Популярные статьи

Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
204
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
34
Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
142
Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году
58
Игровая мышь против офисной: в чем разница и когда стоит переплачивать
35
Самоизоляция это надолго - игры, которые лучше всего отвлекают от суровой реальности. Часть 1
15
Тестирование процессорозависимости Resident Evil 3 Remake - сравнение двух методик тестирования и неожиданные выводы
40
ESP32 FanControl: реобас с функцией управления LED-лентой своими руками
29
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
5

Сейчас обсуждают

Каа
18:28
Райзер тоже из Китая, врм охлаждать куском радиатора от атлонов и пней4, квадратные/прямоугольные такие... нужный сегмент выпилить, будет отлично.
Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
kuchumovn
18:28
Не четверть. Доллар сам максимум на 20% поднялся.
Большинство немецких респондентов ожидают более высоких цен на NVIDIA Ampere
Wladimir Wasilevskiy
18:27
Смазка силиконовая, термостойкая.
Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
E1nher1
18:27
2011 год как бы. И самая мощная карта за 2011 год, да и на начало 2012 года. Из одночиповых.
Некроклокинг - максимальный разгон самой мощной видеокарты из 2011 года и тест в современных играх
Evgeniy Som
18:26
В статье видюха имеет точно такой же охлад как у твоей, только чип слабее. Так что либо с статье врут либо врешь ты ))) Посмотрел обзор твоей видюхи, греется точно также как в этой статье. Такой же уж...
Пассивную Palit GTX 1650 KalmX прожарили в первых тестах
Каа
18:24
Пошёл нашёл в сарае свой эксперимент... вот на чём гонял 4 пни... Этот водоблок был чипсетный, где-то такой же конструктивно, но побольше валяется процессорный...
Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
Dewbauchee
18:23
Завышенная оценка.
Half-Life Alyx попала в двадцатку лучших PC-игр по версии Metacritic
Wladimir Wasilevskiy
18:22
Никакого там масла, оно прекрасно вытечет и размазавшись везде насобирает на себя "валенок" из пыли, а смазывать будет нечему. Специальная смазка для таких соединений силиконовая, похожа по консистенц...
Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
Kasyan
18:22
"Они еще в далеком 2014 говорили что пс4 для них слишком слабая." Конечно, потому что это не оптимизированный кусок говна c пластиковой графикой хуже чем Mass Effect Andromeda!
Разработчики Star Citizen получили более $17 млн новых инвестиций
omoikane
18:21
Такие обычно серую получают, с окладом чуть больше МРОТ на бумаге и очень любят все требовать. А вот выполнять нет.
Тинькофф запустил онлайн-сервис для самозанятых, позволяющий платить налоги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем