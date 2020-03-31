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В данный момент можно только гадать, как долго продлится карантин в России и других странах. Появляется всё больше статей о том, что даже после возвращения жизни в нормальное русло пандемия коронавируса окажет влияние на будущую жизнь общества. Многие считают, что дистанционная работа станет более распространённой, нежели была раньше. Кто-то полагает, что технологические конференции станут по большей части цифровыми, чтобы избежать скопления большого количества людей в одном месте.

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В последнее время количество скачиваний ориентированных на работу приложений и приложений для проведения видеоконференций значительно выросло. Это можно увидеть на приведённом ниже графике.

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Между 15 и 25 марта приложения-видеоконференции вроде Hangouts Meet и Houseparty показали взрывной рост скачиваний во многих странах, говорит статистика компании App Annie. В США Hangouts Meet стали скачивать в 30 раз чаще, чем в последнем квартале прошлого года.

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Houseparty пользуется популярностью во Франции. Это приложение также стали скачивать в 30 раз чаще. Эта же программа пользуется спросом в Италии и Испании, двух самых пострадавших от коронавируса странах Европы. Здесь загрузки выросли в 2360 и 423 раза соответственно.

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С 14 по 21 марта в магазинах Google Play и App Store количество загрузок бизнес-приложений достигло 62 млн. Это на 45% больше, нежели неделей ранее, и на 90% больше по сравнению со средним значением за неделю в 2019 году для приложений этой категории.