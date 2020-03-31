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Попадание Huawei в список U.S. Entity List означает, что она больше не может вести дела с американскими компаниями, если они не получат лицензию на это. Недавно представленные смартфоны Huawei P40 работают без сервисов Google на платформе Android. Запрет относится не только к программным, но и к аппаратным компонентам.

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Однако, журналисты Financial Times исследовали внутренности смартфона Huawei P40 Pro и обнаружили там такие компоненты. В частности, они нашли инфракрасные модули и антенны от американских производителей Qualcomm, Skyworks и Qorvo. Qualcomm получила лицензию на работу с Huawei, но относительно двух других компаний такой информации нет.

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Между тем, анализ компонентов Huawei Mate 30 Pro специалистами сайта iFixit не нашёл там ничего от Skyworks и Qorvo. Вместо них Huawei использовала альтернативы своего собственного подразделения HiSilicon.

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Быть может, эти производители всё же получили лицензию на работу с Huawei. Запрет действует уже больше года и китайской компании приходится искать альтернативные варианты компонентов, в чём она преуспела. У неё есть собственные подразделения, другие китайские и южнокорейские компании.

В плане инфракрасных модулей американские компоненты имеют преимущество и производители вроде Skyworks только выигрывают от большого объёма продаж смартфонов Huawei.