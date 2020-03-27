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Отныне в магазине приложений Google Play Store на операционной системе Android необязательно будет заходить на страницу каждого предложения, чтобы узнать его рейтинг, размер и количество скачиваний. Данная информация будет отображаться в поисковых результатах. Всё это важные параметры, на основе которых многие пользователи принимают решение, скачивать программу или нет.

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Казалось бы, это малозначительное новшество. Однако, если у вас ограниченный объём трафика или низкая скорость подключения к интернету, просмотр информации в поисковых результатах поможет сэкономить трафик и получить нужные сведения быстрее. Если размер приложения окажется слишком большим, можно будет поискать аналоги поменьше.

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Это изменения Google внедряет на стороне своих серверов и вскоре их увидят все пользователи Android. Количество загрузок приложений будет показываться в конце последней строки. Число будет отображаться в тысячах, миллионах и даже миллиардах, если столько наберётся. Эти сведения будут отображаться только для тех приложений, которые не установлены у вас на устройстве. Пока размер приложений отображается только в некоторых странах, в других эти сведения отсутствуют.