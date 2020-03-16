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Если вас интересует статистика и карты распространения коронавируса, нужно относиться к получению этих данных с осторожностью. Злоумышленники пользуются ажиотажем и под видом приложений с картами и статистикой продвигают на пользовательские устройства вирусы и вымогатели. Например, приложение CovidLock представляет собой вымогатель, который лишает пользователей доступа к их Android-устройствам.

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Специалист по информационной безопасности из компании DomainTools написал в блоге, что приложение CovidLock заставляет пользователей менять пароль на доступ к устройству. На аппаратах под управлением Android 7.0 и выше данная программа срабатывает, если пользователи прежде не устанавливали пароль разблокировки.

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Если установить данную программу на Android и атака будет успешной, вы не сможете получить доступ к системе. Злоумышленники дают 48 часов на выплату суммы в $100 в биткоинах. В противном случае они угрожают удалить персональные данные, включая контакты, фотографии, видео, а также выложить их в социальных сетях.

Программа не слишком продвинутая и нацелена на неопытных пользователей. На форуме Reddit один из участников уже сумел найти правильный пароль 4865083501.

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Программа отсутствует в магазине Google Play Store. Google запрещает устанавливать неофициальные сторонние приложения для отслеживания эпидемии коронавируса и запретила даже поисковые запросы вроде coronavirus и COVID-19.