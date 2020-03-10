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Компания Apple всегда позиционировала планшеты iPad в качестве замены традиционным персональным компьютерам или хотя бы ноутбукам. Однако, без поддержки мыши сравнивать их было невозможно. Для работы за компьютером зачастую нужна большая точностью ввода, нежели может обеспечить сенсорный экран и палец. Похоже, до Apple наконец это дошло. Сообщается, что разработчики собираются в системе iPad OS 14 обеспечить поддержку курсора мыши.

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Новость появилась на сайте 9to5Mac, представители которого смогли получить доступ к исходному коду системы iPadOS 14. После появления поддержки мыши система для планшетов iPad будет больше напоминать рабочий стол компьютеров Mac, при этом сохранив свой более компактный форм-фактор.

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Это уже не первый намёк на появление поддержки мыши в iPad. В прошлом месяце сообщалось, что Apple работает над новым дизайном клавиатуры, в состав которой может войти трекпад. Если такая клавиатура будет продаваться в комплекте с планшетами или хотя бы отдельно, программная поддержка мыши неизбежно должна появиться.

В настоящее время поддержка мыши в iPadOS 14 позволяет менять внешний вид курсора и использовать нажатие в качестве клика. Возможно, упомянутая выше клавиатура будет поддерживать тактильный отклик.

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Впрочем, всё это пока не окончательные варианты и официально они не подтверждены. Если не помешает коронавирус, информация относительно возможностей iPadOS 14 в начале лета должна быть представлена на конференции разработчиков Apple WWDC.