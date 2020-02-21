Microsoft выпустила сборку Windows 10 19569 в канале «Ранний доступ»
В четверг компания Microsoft в канале тестирования «Ранний доступ» выпустила очередную предварительную сборку системы Windows 10 под номером 19569. Обычно это происходит во вторник или в среду, но из-за праздничного дня в США на этот раз релиз состоялся в четверг, а по московскому времени почти в пятницу.
рекламаНовых функциональных возможностей сборка не содержит, зато здесь есть новые иконки. Таким образом, Microsoft продолжает вносить изменения в визуальный облик системы.
рекламаНовые иконки Fluent Design были анонсированы уже довольно давно, вслед за новыми иконками для приложений пакета Office. Помимо Office, можно увидеть изменённые иконки для приложений вроде Кино и ТВ, Музыка Groove, Почта, Календарь и другие.
Если некоторые исправления найденных ранее багов. Исправлена ошибка в работе хранилища OneDrive, где в предыдущей сборке была обнаружена слишком высокая нагрузка на центральный процессор. Устранена проблема с невозможностью распознать драйверы SCSI при использовании некоторых виртуальных машин, в результате чего возникла ошибка c1900191. Microsoft расследует причину.
рекламаИсправлена возникшая ранее у некоторых инсайдеров ошибка в работе меню «Пуск». Устранена ошибка SYSTEMTHREAD EXCEPTION NOT HANDLED, которая приводила к появлению зелёного экрана смерти.
К сожалению, список оставшихся проблем на этот раз длиннее, чем исправленных неполадок. Среди них вечная проблема с античитерским приложением BattlEye. У некоторых пользователей при попытке установить последнюю сборку система зависает, у некоторых при этом отображается ошибка 0x8007042b. Ещё в этой сборке не работает облачное восстановление системы после сброса.
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