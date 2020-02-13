Число пользователей WhatsApp перевалило за отметку в 2 млрд.
Самый популярный мессенджер в мире WhatsApp отчитался о достижении отметки в 2 млрд. пользователей. Приложение присоединилось к небольшой группе элитных платформ, которые смогли добраться до такого показателя. Доступ в интернет обретают всё больше людей по всему миру, поэтому количество пользователей WhatsApp может продолжить расти и в будущем, хотя и более медленными темпами.
рекламаДо сих пор темпы роста WhatsApp были впечатляющими. Бета-версия приложения была запущена в январе 2019 года бывшими сотрудниками Yahoo. К 2011 году приложение уже входило в двадцатку наиболее популярных в американской секции магазина приложений Apple App Store.
рекламаВ результате в программу начали вкладывать деньги и пользователей становилось всё больше. В декабре 2013 года число ежемесячно активных пользователей составляло более 400 млн. человек. В середине февраля 2014 года компания Facebook купила приложение за $16 млрд.
С тех пор показатели Facebook и WhatsApp только росли. Facebook принадлежит самый популярный мессенджер мира, собственное приложение Facebook, Messenger и Instagram. Последнее за $1 млрд. было куплено в 2012 году.
рекламаВ последние годы появляются сообщения, что некоторые возрастные категории пользователей устают от социальных сетей и уходят из них, но Facebook продолжает расти. В недавнем финансовом отчёте сказано, что в социальной сети около 2,5 млрд. ежемесячно активных пользователей, что на 8% лучше результата годичной давности.
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