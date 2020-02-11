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Intel и Vivo отказались от участия в MWC

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В этом году конференция Mobile World Congress находится на грани краха. Крупные компании вроде Sony, LG, Ericsson уже приняли решение не приезжать в Барселону из-за страха заразиться коронавирусом. Так же поступят ещё как минимум четыре компании.

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6-й в мире производитель смартфонов, китайская компания Vivo, сообщила об отказе от участия в конференции. Она собиралась представить там концепт-смартфон Apex 2020, но теперь изменила планы. Новые сроки будут названы позднее.

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Представители Vivo называют вопросы безопасности и здоровья своих сотрудников и публики главной причиной принятого решения.

Так же поступит компания Intel. Причины она называет те же самые: опасение за здоровье сотрудников, публики и партнёров.

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Эти решения были приняты, несмотря на новые меры со стороны GSM Association для предотвращения распространения коронавируса. Всем приезжим из китайской провинции Хубэй дорога в Барселону закрыта, а остальные должны были находиться за пределами Китая как минимум 14 дней.

Организаторы мероприятия готовят дополнительные санитарные меры для участников и будут применять тепловые камеры на входах.

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