Intel и Vivo отказались от участия в MWC
В этом году конференция Mobile World Congress находится на грани краха. Крупные компании вроде Sony, LG, Ericsson уже приняли решение не приезжать в Барселону из-за страха заразиться коронавирусом. Так же поступят ещё как минимум четыре компании.
реклама6-й в мире производитель смартфонов, китайская компания Vivo, сообщила об отказе от участия в конференции. Она собиралась представить там концепт-смартфон Apex 2020, но теперь изменила планы. Новые сроки будут названы позднее.
рекламаПредставители Vivo называют вопросы безопасности и здоровья своих сотрудников и публики главной причиной принятого решения.
Так же поступит компания Intel. Причины она называет те же самые: опасение за здоровье сотрудников, публики и партнёров.
рекламаЭти решения были приняты, несмотря на новые меры со стороны GSM Association для предотвращения распространения коронавируса. Всем приезжим из китайской провинции Хубэй дорога в Барселону закрыта, а остальные должны были находиться за пределами Китая как минимум 14 дней.
Организаторы мероприятия готовят дополнительные санитарные меры для участников и будут применять тепловые камеры на входах.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила