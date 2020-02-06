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Появилась информация, что популярные китайские производители смартфонов Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi собрались совместными усилиями создать магазин приложений для разработчиков за пределами Китая. Чтобы достичь этой цели, они создали группу под названием Global Developer Service Alliance (GDSA). Как и в любом подобном магазине, в этом будут приложения, игры, музыка и кино.

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Вице-президент мобильного подразделения фирмы Canalys Николь Пенг сообщает, что эти компании собираются воспользоваться имеющимися у них преимуществами в разных регионах мира. Позиции Xiaomi сильны в Индии, Vivo и Oppo хорошо проявляют себя в Юго-Восточной Азии, а Huawei в Европе. За счёт этого GDSA собирается сделать магазин доступным для миллионов пользователей и стать конкурентом магазину Google Play.

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Таким образом китайские компании собираются защититься на случай потери доступа к сервисам Google, что испытала на себе Huawei. Oppo, Vivo и Xiaomi пока с такими проблемами не сталкивались, но в свете торговой войны Китая и США ничего нельзя исключать. Магазин приложений станет хорошей точкой отсчёта для обретения независимости от Google на случай, если в список запрещённых для работы в США компаний кроме Huawei попадут и другие производители.

Они могут заманить разработчиков обещанием лёгкого обнаружения их приложений. В магазине Google количество программ исчисляется миллионами и найти конкретное приложение не так просто. Естественно, не помешает и денежное вознаграждение. Google сейчас забирает себе 30% дохода от продаж приложений, фильмов и книг.