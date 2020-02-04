Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Некоторые приложения в разных версиях системы Windows существуют на протяжении десятилетий. Среди них можно назвать Блокнот, Paint и WordPad. Они могут быть полезными для выполнения несложных задач и их нельзя удалить из операционной системы. Скоро это изменится.

реклама

Блокнот и Paint предустановлены в Windows со времён появления версия 1.0 в 1985 году. В Windows 95 к ним добавилось приложение WordPad.

реклама

Теперь от них можно избавиться в сборке Windows 10 19551. Удаление производится в приложении «Параметры» в разделе «Дополнительные возможности». Предположительно, Paint и WordPad станут необязательными в обновлении Windows 10 20H1, которое выходит нынешней весной в апреле или мае.

После удаления этих приложений потребуется выполнить перезагрузку, в результате которой они перестанут отображаться в меню «Пуск». В сумме на эти программы приходится менее чем 20 Мб дискового пространства. Вместо них желающие могут установить более современные и функциональные программы вроде NotePad2, NotePad++, Paint.NET.

реклама

Возможность удаления старых приложений не означает, что они перестанут входить в состав Windows 10 по умолчанию. В 2017 году Microsoft пообещала убрать из Windows 10 Paint. Тогда пришлось бы скачивать его из магазина Windows Store, но в итоге разработчики передумали и оставили всё как есть.