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Один из бывших руководителей подразделения Windows рассказал о реакции Microsoft на iPad

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Бывший руководитель подразделения Microsoft Windows Стивен Синофски рассказал о временах, когда Apple представила первый планшет iPad. Сама Microsoft показывала планшеты ещё в начале 2000-х годов, но они не снискали популярности. Компания пыталась сделать их на Windows XP, но выбор времени, аппаратных компонентов и программного обеспечения не позволил добиться масштабного успеха. Именно по этой причине бешеная популярность iPad в 2010 году многих в Microsoft удивила.

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Синофски признаёт, что iPad показался волшебным устройством. Тем более для Microsoft, которая на протяжении более 10 лет была сконцентрирована на классических приложениях Win32 для рабочего стола, стилусе и других аналогичных возможностях. Успех iPhone не позволил Microsoft понять, в каком направлении движется Apple.

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Microsoft ждала появления дешёвого аналога ноутбуков Mac с поддержкой стилуса, чтобы конкурировать с нетбуками на Windows, которые тогда продавались неплохо. Бесчисленные слухи про планшет Apple воспринимались как рассказы о компьютере со стилусом, которые ждали на протяжении 20 лет.

Вместо этого Стив Джобс представил нечто среднее между смартфоном и ноутбуком, посрамив 40 млн. проданных нетбуков. Microsoft и партнёры компании были сосредоточены на ноутбуках и дешёвых ноутбуках. Именно нетбуки на слабых процессорах Atom воспринимались как единственный вариант мобильных устройств с низким расходом энергии и пассивным охлаждением.

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На iPad нет стилуса, без которого Microsoft не представляла себе планшетов. Разработчики Microsoft не видели, как можно использовать единственный сенсорный вариант ввода и при этом добиваться какой-то производительности труда. В компании привыкли к компьютеру с клавиатурой и мышью, стилус рассматривался как единственная альтернатива для них.

iPad Pro

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Главным преимуществом iPad на Windows были 10 часов работы без розетки, тогда как конкуренты от Microsoft могли предложить максимум 4 часа под завывание маленьких вентиляторов. У Apple было преимущество в виде процессоров на архитектуре ARM, поддержки стандарта связи 3G и цены в $499 на уровне ноутбуков.

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iPhone и iPad представляли угрозу основному бизнесу Microsoft. Без платформы, к которой стремились бы разработчики программного обеспечения, Microsoft не могла добиться успеха. Появление iPad нервировало представители Microsoft и разработчиков Windows, заставив их усомниться в будущем Windows как главной компьютерной платформы.

Чего Синофски не сказал конкретно, так это как Microsoft отреагировала на появление iPad. Мы знаем, что её реакцией стало появление Windows 8, где стартовый экран с плитками предназначался для планшетов, а затем и для смартфонов на Windows Phone. На планшетах это работало неплохо, но вот обладатели классических персональных компьютеров и ноутбуков появлению Windows 8 не обрадовались.

Другим ответом стал выпуск собственного планшета Microsoft Surface RT. Это был секретный проект, который стал реакцией на появление iPad и разочарование партнёров компании, не способных создать конкурента уровня планшета Apple. Microsoft держала свою разработку в секрете до последнего момента, сформировав команду из своих сотрудников для создания планшета на архитектуре ARM. Он должен был вдохнуть жизнь в Windows 8, их релиз состоялся одновременно.

Surface RT

 

Меньше чем через месяц после появления Windows 8 Синофски покинул Microsoft и в компании произошли другие крупные перестановки в руководящем составе. Ещё через полгода Microsoft списала планшетов Surface RT на сумму $900 млн., поскольку никто их не хотел покупать. Дальше несколько лет Microsoft вносила изменения в Windows 8, прежде чем выпустить Windows 10 с более традиционным внешним видом.

Планшеты iPad по-прежнему остаются наиболее востребованными, следом за ними идут планшеты на Android, а где-то вдалеке фигурируют немногочисленные модели на Windows 10. Устройства вроде Surface Pro нашли своих покупателей, пусть их и не очень много. Появление уже 7-го поколения планшетов Surface Pro показывает, что усилия Microsoft не пропали даром. Хотя компания не стала лидером рынка планшетов, вряд ли сейчас стоит об этом жалеть, поскольку этот рынок в целом не слишком большой и популярный, особенно на фоне смартфонов.

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