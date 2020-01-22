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Продолжают появляться все новые слухи относительно более компактного и дешёвого аппарата iPhone. Наследника популярной модели iPhone SE ждут давно, в последнее время слухи активизировались. Согласно новой информации, уже в феврале Apple начнёт производство аппаратов, которые могут называться iPhone 9.

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Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к компании источники пишет, что производством iPhone 9 будут заниматься Foxconn, Pegatron и Wistron. Официальный анонс ожидается в марте.

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Аппарат назвали iPhone 9, поскольку такого имени у смартфонов Apple ещё не было. После iPhone 8 компания выпустила iPhone X, пропустив цифру 9.

Много раз говорилось, что внешний вид iPhone 9 будет очень похож на iPhone 8. Сверху и снизу ожидаются достаточно широкие рамки. Тут будет экран LCD размером 4,7 дюйма и одиночная задняя камера, что по современным меркам крайне мало. Зато не разочарует самый передовой на данный момент процессор Apple A13, поэтому аппарат будет наиболее производительный среди всех современных. Ещё здесь будет сканер отпечатков пальцев Touch ID, тогда как в других моделях iPhone давно применяется исключительно лицевая разблокировка Face ID.

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Минимальная стоимость iPhone 9 может составлять $399, что дешевле по сравнению с iPhone 8 64 Гб по цене $449. Последний после релиза iPhone 9 может быть снят с производства.

Также есть слухи о второй более крупной модели iPhone SE 2/iPhone 9. Её ждут через несколько месяцев после выпуска стандартного варианта. Возможно, это произойдёт в сентябре вместе с анонсом линейки iPhone 12.