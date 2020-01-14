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Сегодня завершается срок расширенной поддержкой операционной системы Windows 7. Через день после этого на неё выпустят браузер Edge на Chromium. Возникает вопрос, как долго этот браузер будет поддерживаться на устаревшей операционной системе. На прошлой неделе компания Google сообщила, что браузер Chrome будет поддерживаться на Windows 7 ещё 18 месяцев, а значит и Chromium.

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Теперь Microsoft рассказала, что собирается обеспечивать поддержку на протяжении такого же срока. Обновления для Edge на Windows 7 будут выходить как минимум до 15 июля 2021 года.

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Скорее всего даже этот срок будет продлён. Microsoft предлагает обновления Extended Security Updates для организаций с компьютерами на Windows 7, которые готовы заплатить. Такие обновления выпускают на протяжении трёх лет после прекращения поддержки. Поскольку обновления для Windows 7 Microsoft всё же будут выпускать, то всё это время должен поддерживаться и браузер. В данном случае ещё есть зависимость и от поддержки Chromium.

Даже если у вас нет платной поддержки Windows 7, это всё равно хорошая новость, поскольку браузер должен поддерживаться бесплатно. Edge даст желающим время для перехода на Windows 10.