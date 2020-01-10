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Человеческое ухо является одним из лучших мест для измерения кровяного давления. Здесь проходит обильный кровоток и сердце находится достаточно близко. Компания Valencell считает, что следующим прорывом в деле мониторинга здоровья при помощи носимых устройств станут наушники-вкладыши. Американская компания работает над наушниками, которые смогут измерять кровяное давление.

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Журналисты уже смогли проверить прототип на выставке в Лас-Вегасе. После ввода некоторой информации и 30 секунд тестирования результаты отображаются в приложении на смартфоне.

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Компания в этом году собирается представить свою разработку в Американском Колледже Кардиологии. Сначала она выпустит устройство попроще, которое ведёт поверхностный мониторинг состояния здоровья носящего наушники. Это позволит избежать проблем с получением разрешений от FDA.

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Для разработки алгоритма задействовали набор из более чем 15000 медицинских показателей от 5000 человек разного возраста и пола. Четверть из них принимали препараты для регулировки давления. Затем было проведено клиническое испытание с более чем 600 измерениями на 130 пациентах.

Первые прототипы для партнёров начнут отправляться 2 февраля. Если все пойдёт по плану, продажи для всех желающих начнутся до конца года.